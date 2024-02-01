港珠澳橋塌台2死控誤殺 法籍工程師准保離港

被告Brouillet Remi Pierre獲准保釋期間離港。

【本報訊】港珠澳大橋香港段地盤於2017年發生工作台墮海意外，釀兩死3傷。事隔6年後，執法部門於去年9月落案控告一名39歲法籍工程師，並控以一項誤殺罪。案件早前已於裁判法院提訊，被告獲准保釋但不得離港。被告昨於高院申請更改保釋條件，暫委法官胡雅雯最終批准被告離港。

須出境前24小時通知部門 法國籍被告為Brouillet Remi Pierre（39歲），報稱為工程師。他被控於2017年3月29日，在香港港珠澳大橋香港接線香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死Gurung Anel及 Onwuka Okomba Onwuka Uka。法官批准被告更改保釋條件，被告須交出290萬元現金及其前同事以10萬元作人事擔保。被告亦不得接觸控方證人，須於離港前24小時內通知執法部門及交代行程。

案發於2017年3月29日，當時興建中的港珠澳大橋橋底的臨時工作台倒塌，導致兩名分別22歲及40歲的尼泊爾及尼日利亞男子死亡，以及3人受傷。案件編號：HCCP 53/2024