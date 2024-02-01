蔡天鳳案 前家姑涉妨司法還押候訊

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家謀殺分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中鄺港智、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後，刪除訊息及通話紀錄，被控一項妨礙司法公正罪，其餘兩人則涉嫌協助鄺港智逃走，被控一項協助罪犯罪。當中前家姑的案件昨於九龍城裁判法院再提訊，法庭將該案轉介至區院審理，下令將女被告繼續收押至2月20日再訊，屆時被告須到區院應訊。

昨日應訊的女被告，是死者前家姑李瑞香（63歲，退休人士），她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

辯方沒有保釋申請，候訊期間被告繼續還押看管。辯方指，希望執法人員可以盡快把本案相關謄本交予辯方。裁判官表示，若下次提訊時，辯方仍未收到文件，可向處理案件的區院法官提出。

鄺氏三父子將轉高院審 本案被告除李瑞香之餘，還有死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。3人被控謀殺及阻止合法埋葬罪，該3人的案件將會轉介高等法院審理。另外，任遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢，同被控意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，該兩案押後至2月29日再訊。案件編號：KCCC 577/2023