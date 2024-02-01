兩YouTuber擅闖停運懲教所 男罰款$3000 女簽保守行為

【本報訊】兩名YouTuber去年2月涉嫌擅自進入已停運的芝麻灣懲教所及芝新懲教所，因而被捕。兩名男女被控以一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，男子另被控一項「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」罪，案件昨在西九龍裁判法院再提堂。男被告承認兩罪，判罰款3,000元；女被告獲准以1,000元簽保守行為12個月。

兩名被告分別是林樂儀（女，27歲）及譚達恒（男，26歲），控罪書上兩人均報稱是YouTuber。兩人同被控於2023年2月17日，在大嶼山芝麻灣道，無合法權限或合理辯解，侵入由香港懲教署管轄的芝麻灣懲教所及芝新懲教所。譚另被控同日未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機。

男被告用無人機拍攝犯禁 案情指，兩名被告是情侶關係。2023年2月25日，有懲教署職員發現一段名為「潛入有命去冇命返的芝麻灣監獄超殘忍不人道酷刑！維園般大的隱世大草原廢探」的YouTube影片。該影片長約29分鐘，片段顯示，兩名被告闖入涉案懲教院所內拍攝，期間譚曾操作無人機拍攝。兩名被告分別在2023年3月13日被捕。案件編號：WKCC 3432/2023