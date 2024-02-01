收集虹膜信息涉違例 私隱署查世界幣

個資陷嚴重風險 在港6處所被搜 私隱專員公署關注「世界幣」在香港的運作涉及嚴重個人資料私隱風險，人員昨日下午持手令進入Worldcoin（世界幣）項目位於香港的6個處所調查，包括油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣。私隱署表示關注世界幣在香港的運作，涉及掃描項目參與人的虹膜信息，藉此獲取註冊身份，或涉嚴重個人資料私隱風險，並相信有關機構收集及處理敏感個人資料的情況，可能涉及違反《個人資料（私隱）條例》規定，署方已展開既定程序主動啟動對「世界幣」的調查。

私隱署高級個人資料主任盧迪凡表示，參與 「世界幣」項目的人士，需要讓有關機構透過虹膜掃描收集其虹膜信息，藉此獲取註冊身份（即WorldID，「世界幣」稱之為一本數字護照），並可免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。

他又指，虹膜信息是生物辨識資料的一種，一般而言，生物辨識資料是獨一無二及不可改變，可被視為敏感的個人資料。任何人士或機構作為資料使用者在香港收集、持有、處理或使用個人資料時，必須遵從《私隱條例》及相關保障資料原則的規定。他呼籲市民應小心保護自己的敏感個人資料，切勿隨便參與一些收集敏感個人資料的活動。

盧續指，調查方向包括虹膜資料的收集、保存及使用情況，了解資料的保存時間、用途，以及其保安、內部使用指引及政策是否足以保障使用者資料等，而暫時沒有收到任何有關「世界幣」收集個人資料的投訴。

籲市民提供資料前三思 個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲，市民在提供其生物辨識資料前，尤其需要考慮有關機構收集生物辨識資料的合法性、程度及目的，以及資料將會如何使用，將會披露或轉移予哪些人士或機構、保留生物辨識資料的期限，以及保障生物辨識資料所採取的安全措施。