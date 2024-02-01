醫健：老有所醫：常見皮膚癌 ─ 基底皮膚癌 （上）

隨着年歲增長，老友記會發覺皮膚表面有機會長了愈來愈多的一粒粒增生。這些增生如果有症狀例如痕癢或疼痛，大小有持續的變化的話，就千萬不要掉以輕心。今天筆者想與大家分享一些皮膚癌的資訊，尤其是基底皮膚癌 （Basal Cell Carcinoma）。

基底皮膚癌屬於非黑色素瘤皮膚癌的一種，是最常見的皮膚惡性腫瘤。最主要的高危病發因素是長期紫外線照射，所以長時間在太陽下活動的人，尤其是沒有做好防曬措施的話，會增加患有此病的風險。

其他的高危因素包括有家族或個人皮膚癌的歷史，皮膚膚色偏淡色，長期服用免疫抑制劑，慢性接觸化學物砷（它的其中一種化合物俗稱砒霜）和有放射性物質等等。由於基底皮膚癌與紫外線有密切的關係，隨着年歲增長和接觸紫外線的時間增加，此皮膚癌於長者更加常見。

基底皮膚癌通常生長在被太陽暴曬的地方，最常見於面部，頭皮和頸及身體上半部，但亦有可能於身體任何皮膚部位發生。最早期的形態為一粒隆起的增生，顏色可以是皮膚色或淡紅色。它生長的過程非常緩慢，可以在數個月至數年之後才會有明顯的外觀變化。

隨着它演變的過程，除了體積增大，它的顏色有機會變深和顏色不均。其他的表徵包括慢性傷口、流血、結痂、微血管擴張。如果各位老友記覺得皮膚上有異常的增生，記得及早求醫，讓醫生作全面的檢查。

除了臨床判斷之外，醫生可以利用皮膚鏡作詳細檢查。如果要確診皮膚癌，醫生可於臨床作局部麻醉的小手術做皮膚活組織切片。幸好，基底皮膚癌的演變過程非常緩慢，所以就算被確診了都不用擔心。下一篇文章，筆者將會詳細講解基底皮膚癌的治療方法。

皮膚科專科醫生王慶榮

老有所醫計劃