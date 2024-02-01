今起9日雨 年廿九急轉凍

【本報訊】下周六（2月10日）是大年初一，將迎來甲辰龍年，當日市民的賀年活動之一是悉心打扮去拜年，但天氣如何亦是如何穿衣的考慮。在農曆新年前再有冷鋒南下，天文台預測今日起，一連9天都有雨落，而至年廿八（7日）期間維持在攝氏17至24度，但到年廿九（8日）氣溫驟跌9度，最低只有攝氏12度，新界地區溫度更低，而年卅當日更為寒冷，打鼓嶺最凍只有攝氏8度，加上「落雨濕濕」容易着涼，出門拜年記得帶傘，以免沾濕新衣。

年卅料跌至12℃ 分區天氣預報顯示，下周四年廿九，全港再度跌至最低攝氏12度或以下低溫，期間新界地區氣溫更低，上水、大埔及石崗低見攝氏10度；打鼓嶺最凍，只有攝氏9度，相信將需要發出今年第3個寒冷警告。及至翌日，即年卅當天溫度進一步下降，全港最低溫均低於攝氏12度，打鼓嶺仍然最寒，只有攝氏8度。

一股潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，接近周末，中國東南沿岸風勢較大。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。預料一道冷鋒會在下周中期橫過廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，該區逐步轉冷。

根據9天天氣預報，今日至下周五均有雨或微雨，最高濕度維持在90%至95%之間，而今日起至下周三氣溫介乎攝氏17至24度，期間早晚有霧，下周日至周三（4日至7日）均有薄霧；至下周四天氣顯著轉涼，翌日早晚寒冷，期間氣溫介乎攝氏11至17度。