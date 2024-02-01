東呼即應：好客之都丐幫滿途 議員促執法揸正做

東呼即應鬧市視察 100米內5人行乞 新冠疫情期間一度銷聲匿迹的內地丐幫大軍，近期再度湧入本港各區。《東呼即應》記者早前到佐敦區視察，發現疑似內地來的乞丐，短短一小時便有數百元進帳。有旅遊業界人士認為，繁榮鬧市出現大量職業行乞者，或令旅客觀感不佳，影響城市形象。有議員呼籲執法部門「揸正來做」，重罰相關違法人士，並將之列入「黑名單」禁止再入境，以維護香港在旅客心目中的形象。

隨着疫情後中港通關，大量「另類專才」在港九新界湧現，不僅有唱歌彈樂器的「才藝表演」，更有懂得斷手斷腳的「特技化妝」。有市民曾在荃灣和尖沙咀，發現兩班乞丐的「行頭」，無論請求施捨的用字遣詞、字形以至牌板的顏色，竟然完全一樣。這班一度銷聲匿迹的內地丐幫大軍，背後很可能被不法集團操控。

港府數字顯示，過去5年執法部門共拘捕79名非法行乞人士，當中72%持雙程證。值得留意，相關檢控數字在2021和2022年疫情期間幾乎「清零」，到去年通關後，即一下子飆升，首11個月便已經有42人被捕，較2019年全年的30人更多，其中「重災區」灣仔，更有多達29人被捕。

半小時獲10市民施捨 《東呼即應》記者日前在佐敦巡視，發現短短100米範圍內，就有多達5名疑似內地乞丐行乞，其中一位老伯腳踏拖鞋，蹲在電話亭下行乞，記者直擊多名善心市民慷慨解囊，轉眼便有過百元收入。另一名在佐敦港鐵站D出口對開、疑似被火燒傷毀容的丐幫女弟子，收穫也不遑多讓，記者觀察半小時期間，至少有10名市民施捨，膠兜內估計有逾200元進帳。

根據相關條例，任何人士在公眾地方、街道或水道，乞取或收取施捨均屬違法，最高可被判罰款2,000元及監禁12個月。然而，執法部門敷衍懶政，很多時執法人員看到有人行乞，僅要求對方出示證件，檢查完便施施然離去，並無採取任何拘捕行動，變相鼓勵丐幫湧港。到底這種「乞在區區」的風氣，對香港會產生甚麼影響？

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，若在鬧市或旅遊景點有太多職業行乞，或令旅客觀感不佳，誤以為香港貧困艱苦，影響城市形象。他認為，當局有責任加強管理及執法，並拒絕職業行乞者再次入境，以確保本港社區、旅遊區或鬧市的道路暢通，亦不會浪費有心人的金錢。

議員管浩鳴指出，職業行乞者湧港，除了令遊客誤會香港的社會保障差，亦是一種不人道的表現。若行乞者是類似「丐幫」的形式，即是有集團控制，屬於販賣人口的一種，更加是絕對不應該、不鼓勵。他認為，執法人員理論上能發現旺區的行乞者，建議透過便衣等方式嚴厲執法，並考慮將被捕人士盡快遣返，令職業行乞者知難而退。

《東呼即應》認為，要解決內地丐幫湧港問題，端看政府有沒有決心。正如有法律界人士指出，這些乞丐在香港被捕後，內地有關部門以至本港入境處，便有根據不批准他們再次入境本港。

至於前線執法人員，更應嚴格按照規矩，持雙程證來港人士，只要擺出乞討姿態，就有足夠證據拘捕。除了內地丐幫，在港的南亞非洲假難民兵團同樣「趕客」，難道要假難民搞垮香港，當局才肯出手？

疑似被火燒傷毀容的丐幫女弟子，半小時內有逾200元進帳。 東網版面新設計一撳即睇 崔定邦指，鬧市行乞令觀感不佳。 東呼即應爆料熱線