指定垃圾袋派小學生 推廣徵費

【本報訊】政府押後垃圾徵費至8月1日實施，教育局局長蔡若蓮昨日表示，環保署正安排把垃圾收費的資訊，包括宣傳刊物、海報、橫額、電子宣傳單張等，在全港中小學校內標示，以及經電郵向學生、教職員及家長團體發放。為鼓勵學生在學校獲取有關垃圾收費的資訊後，積極帶回家中與家人分享，達到「小手帶大手」效果，署方亦會向全港約35萬名小學生每人派發一個15公升的指定垃圾袋帶回家中，讓有關垃圾收費的資訊更有效地推廣至每個家庭。

準備資源 供教導學生減廢

蔡若蓮續指，教育局會配合垃圾收費的實施進展適時聯繫相關部門，以取得有關政策的資訊以準備學與教資源，供教師於課堂內外採用，教導學生珍惜資源及實踐源頭減廢，共同保護環境。另外亦會與環境及生態局及環保署保持緊密聯繫，為學校提供最新相關資訊及適切的支援，資助學校可運用教育局提供的「營辦開支整筆津貼」及「擴大的營辦開支整筆津貼」，根據津貼的運用原則及校本情況和需要，支付清潔校舍所引致的開支，包括垃圾徵費。