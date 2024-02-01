日均回收166噸廚餘 僅處理量上限66%

【本報訊】廚餘回收設施相繼落成，但回收量未能用盡現時處理能力。環境及生態局最新透露，去年港府廚餘處理設施合共回收約60,800公噸廚餘，即平均每日約166公噸，僅達現時處理量的66%。局方預計8月完成在213個公共屋邨共安裝超過700個智能廚餘回收桶，覆蓋三分之一全港家庭，可較早前預計提早4個月，又說第二季會在更多地區的單幢樓附近設置廚餘收集點。

現時小蠔灣有機資源回收中心（O．PARK1）連同大埔污水處理廠每日合共能處理250公噸廚餘。環境及生態局局長謝展寰昨日書面回覆議員質詢時表示，去年政府的廚餘處理設施合共回收約60,800公噸的廚餘，平均每日回收量僅約166公噸，即只能使用現有設施的66%處理量，亦遠低於局方原先預計在2023-24年度達到接近250公噸的目標。其中約2,500公噸來自住宅，其餘則來自工商業。

回收桶過年前覆蓋一半屋邨 謝展寰續指，環保署截至去年底已經在70個屋邨安裝300個智能廚餘回收桶，累計收集約1,830公噸廚餘，又預計可以在農曆新年前覆蓋全港一半的屋邨，而今年8月則可以在全港213個公共屋邨共安裝超過700個智能廚餘回收桶，佔全港家庭人口約三分之一。

而「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」自去年底接受申請，至本月中共收到20宗。局方預計可在今年8月批出30宗申請，涉及約100個回收桶。

另外，環保署則透過回收基金從而資助40個私人住宅安裝大約120個智能廚餘回收桶。