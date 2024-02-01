網上販毒趨增 去年拘166人

323青少年涉毒被捕

當局回應指，留意到近年青少年吸毒的潛在隱憂，包括網上販賣毒品的趨勢，不過互聯網世界並非無法可依，針對網上販賣毒品的問題，執法部門已加強網絡巡邏，和採取相應的執法行動，有關的發言、影片和社交媒體內容，都有可能成為犯罪證據，執法機構去年就搗破一個在網上販賣大麻和相關產品的集團，拘捕16人。在2023年，因干犯毒品罪行而被捕的21歲以下青少年，有323人，佔所有因毒品罪行而被捕人數的9%，當中約一半的被捕21歲以下青少年所涉及的罪行是製毒和販毒，其餘是涉及管有同吸食毒品等罪行。過去10年，21歲以下青少年涉及毒品罪行的數字由2014年的632人減至2023年的323人，佔所有干犯毒品的人數的比例，亦由同期的13%下降至9%。