網上販毒趨增 去年拘166人
【本報訊】青少年吸毒愈趨隱蔽及年輕化，利用互聯網作為販毒平台亦漸成趨勢。議員郭玲麗昨在立法會大會提出口頭質詢，關注因涉嫌干犯毒品罪行而被拘捕的21歲以下青少年人數；以及過去5年，執法部門偵破多少宗網上販毒案件，以及被定罪人士的刑罰等。
323青少年涉毒被捕
當局回應指，留意到近年青少年吸毒的潛在隱憂，包括網上販賣毒品的趨勢，不過互聯網世界並非無法可依，針對網上販賣毒品的問題，執法部門已加強網絡巡邏，和採取相應的執法行動，有關的發言、影片和社交媒體內容，都有可能成為犯罪證據，執法機構去年就搗破一個在網上販賣大麻和相關產品的集團，拘捕16人。在2023年，因干犯毒品罪行而被捕的21歲以下青少年，有323人，佔所有因毒品罪行而被捕人數的9%，當中約一半的被捕21歲以下青少年所涉及的罪行是製毒和販毒，其餘是涉及管有同吸食毒品等罪行。過去10年，21歲以下青少年涉及毒品罪行的數字由2014年的632人減至2023年的323人，佔所有干犯毒品的人數的比例，亦由同期的13%下降至9%。
雖然青少年干犯毒品人數和佔比，曾在2021年一度回升，但隨後已有所回落，是有賴政府適時採取多管齊下的禁毒策略和措施，當中以執法和宣傳教育尤其重要。
而在執法方面，針對青少年被利用販賣毒品的情況，執法部門可根據危險藥物條例，向法庭申請，把利用青少年的毒販申請加刑以加強阻嚇，由2009年開始，共有31宗成功向法庭申請加刑，由個半月至40個月不等。又強調年輕不是法庭減刑的因素，學生販毒亦可被重判。過去5年，執法部門偵破的網上販毒案，由2019年的一宗，升至2023年的17宗，被捕人數則由22人，上升至166人。
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