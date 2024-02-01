高才通5.1萬申請獲批 70%人已抵港

【本報訊】為紓緩持續緊張的勞工市場，政府推出「高端人才通行證計劃」。勞工及福利局局長孫玉菡昨回覆議員簡慧敏的口頭質詢提到，截至去年12月底，高才通計劃約5.1萬宗獲批申請中，約3.6萬人已抵港，佔獲批申請數目約70%；另外，高才通計劃下獲批來港的受養人逾5.1萬名，當中近3.6萬人已來港。

另外，為協助有意來港或剛到港人才盡快在香港安頓，去年成立的人才辦會提供支援服務，向合作夥伴提供求職、住房、教育及就業等資訊，作為合作夥伴，人才辦已聯繫超過10間顧問公司，按人才的背景和需要，提供個人化的職業配對，和求職支援，並已處理1,400宗求職轉介，人才辦又會同各行業的持份者合辦線上線下的招聘會，並到目標大學舉辦簡介會，招攬當地人才。當局又會進行跟進調查，了解他們落戶香港的情況，包括就業，居住，以及選擇來港發展的考慮因素等，有關調查結果的分析將於短期內備妥，勞福局將會分享有關調查的結果。