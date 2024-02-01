機電署審視青衣事故報告 將加強巡查

【本報訊】中華電力上月兩度在青衣發生供電事故，環境及生態局表示，機電工程署正審視中電就兩宗事故所提交的調查報告，及評估建議的改善措施。鑑於近期電力事故，署方會加強巡查兩電的設施及營運工作，監察技術及電力安全表現。

環境及生態局局長謝展寰昨日書面回覆議員質詢時表示，港府關注中電上月1日青衣牙鷹洲街變電站事故，以及上月7日青衣長安邨安湄樓供電事故，機電署早前已收到中電就兩宗事故所提交的調查報告，正作審視事故成因及評估建議的改善措施是否適切。目前，中電已檢查青衣區電力供應系統，確定設備均正常運作。

擬推年結懲罰機制 謝展寰指出，港府與兩電去年底完成《管制計劃協議》的中期檢討，兩電同意引入針對大型供電中斷事故的新懲罰機制，機制以年度結算，而電力公司所有供電中斷事故都會納入計算中。港府將會抽樣核實兩電在核數檢討所提交的相關紀錄和資料，包括與供電事故有關的資料，確保所提交的表現數據確實。

謝又說，機電署會監管電力公司的運作，並密切監察兩電的供電系統情況，包括日常與電力公司保持溝通、巡查相關供電設施，以及與電力公司定期舉行會議討論電力供應事宜。