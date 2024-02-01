831半周年暴動 2男各囚40月

【本報訊】2020年2月底有人趁「831」事件半周年時參加集會，在旺角一帶爆發衝突。兩名男子分別被指在場聚集，及向執法部門的私家車擲物。有兩人涉案被捕，遭控以一項暴動罪。兩名被告否認控罪，經審訊後，本月初被區院暫委法官王興偉裁定罪成，昨日王官判兩名被告監禁40個月。王官指，考慮到兩人並非領導角色，且沒有參與策劃，只是在場鼓勵了他人，案發時間亦只約數十秒，但案情明顯仍屬嚴重。

執法部門車輛遭破壞 兩名被告分別是廖敬軒（23歲，髮型助理）及杜家駿（29歲，客戶服務員），同被控一項暴動罪，案情指他們於2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。法官判刑指，本案事主並無受到嚴重傷害，但屬執法部門的汽車遭破壞，由於案件仍屬嚴重，故以監禁42個月作量刑起點，考慮到兩人的良好背景及犯案時年輕，故再酌情減刑兩個月。

控方案情指，當日案發地點一帶有集會，最終演變成暴動。其中3輛執法部門的私家車駛到山東街一帶後，有示威者在附近聚集，3車最後須駛走，但有示威者向其中一輛車投擲竹枝及磚頭等雜物，車內人員一度下車並持槍戒備，及後因「人多勢眾」，車輛又要駛走。擲物的人士包括被告杜嘉駿。執法人員最終展開驅散行動，並在荷李活商業中心外圍捕77人，包括本案兩名被告。案件編號：DCCC 465/2022