回應《蘋果》收檔請示 黎智英：做到冚為止

張劍虹矢口否認 推卸罪責換減刑 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份作供，接受辯方盤問。庭上揭露，國安法生效翌日，黎智英即向張劍虹說，見到國安法的細節「嚇咗一跳」。張憶述，2021年外界有傳《蘋果日報》會在同年7月1日前被「冚」，他遂請示當時在獄中的黎智英，黎反問「點解要自己執咗去？不如做到佢冚為止」。張劍虹亦矢口否認把罪責推到黎智英身上，以求換取減刑。

庭上播放一段在2020年6月拍攝的短片，當日黎智英在壹傳媒大樓向員工發言，黎稱「依家國安法都嚟埋，都唔知點去做」、「無人逼你做烈士」，笑說「《蘋果》到今日做到咁樣，係你哋做成嘅」，語畢現場傳來陣陣笑聲及掌聲，而張劍虹當日亦曾說「繼續堅持」。對此片段，張劍虹昨強調，《蘋果》的局面，是《蘋果》上下員工，在黎智英的領導及指示之下合作而成。

指黎被國安法細節「嚇咗一跳」 接着，庭上展示由黎智英傳給張劍虹的訊息，當日是2020年7月1日，即《港區國安法》生效翌日。黎智英當時見到國安法細節「嚇咗一跳」，謂「先要想好策略對付，不用鹵莽」。張劍虹昨指，以他理解，黎智英說別鹵莽，是叫張「小心啲」。由於不知道「紅線」何在，故《蘋果》開立了多個群組應對，包括「國安法應變委員會」、「應變小組」等，目的是避免觸犯國安法。張承認，黎智英不在這些群組，但不同意辯方所說，原因在於黎在《蘋果》編輯上沒有角色。

張續指，因應國安法，《蘋果》下架戴耀廷所寫、題為《真攬炒十步 這是香港宿命》的文章，以及在廣告上刪除了「光時」口號字句。另外，2021年4月，因有說法指《蘋果》會「過唔到七一」，而且有政府官員提到要立假新聞法，並點名《蘋果》為追究對象，形容情勢愈趨嚴峻，已迫近眉睫。同時間，作家陶傑寫文建議《蘋果》自行了斷。在這背景下，張曾在群組中說，「今時唔同往日」，着同事避開一些字眼。另外，他亦有前往獄中向黎智英請示，問「係咪應該自己收檔」。黎當時回應說「點解要自己執咗去？不如做到佢冚為止」。張昨稱，《蘋果》遂繼續小心翼翼地營運。

稱高層不干預編採 不包括黎 張劍虹在2021年6月被捕，他曾向高等法院申請保釋，並向法庭傳入誓章。庭上展示部分誓章內容，談到壹傳媒嚴格遵從編採自主原則，高層不會干預編採政策，他沒以任何方式參與制訂編採政策。辯方質疑，誓章內容與張庭上證供不一致，是因為他想把罪責推到黎智英身上，冀獲減刑。張一概不同意，解釋稱他只是負責傳達黎智英的編採指示，張形容黎智英是壹傳媒的老闆，「成個生意都係佢」，而張自己僅為「高級管理嘅打工仔」，因此上述「不會干預編採政策」的，並不包括黎智英。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹 張劍虹證供重點表