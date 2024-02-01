百的士裝智能咪錶 將有額外收費

【本報訊】首個本地企業研發並獲政府認可智能的士咪錶「CabCab」昨日宣布推出，首階段會於100輛新界及市區的士上試行，預計第3季將有1,000輛的士配備該智能咪錶。智能的士咪錶可提供電子收據，將來隧道等附加收費都可自動計算車資，避免人手計錯的情況，而第二階段會支援二維碼、信用卡等電子支付工具。有議員表示「可以裝多啲，好多投訴」，CabCab方面表示會有額外收費轉嫁予乘客。

第3季料增至千輛 本地的士管理營運商Mobile Shop旗下品牌CabCab與生產力局轄下的汽車科技研發中心（APAS），昨聯合宣布推出本港首個獲政府運輸署認可的智能的士咪錶「CabCab」。CabCab首席執行長許健生表示，會引入多種不同的支付方式例如八達通、支付寶互掃、銀聯卡、Apple Pay等，在首階段（最快農曆新年前）推出咪錶之後，會在第二季度推出支付，希望打造一個生態，在此之上也會進行額外收費。首批智能咪錶將安裝在100輛新款新能源的士上，後續也會逐步換裝在其他型號的士上替換舊款咪錶。

俊盟國際將作為後續電子支付方案供應商提供有關支付方面的支持，俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示，此次換裝新咪錶有助推動香港電子支付。後續將會推出Call車Apps，但不會太快上線，他指出此次研發耗費成本過千萬元，初期對司機與乘客將不會收取任何費用，後續則會通過司機向乘客收取「服務費」，惟未表明何時會開始收費。

而CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，開關之後過半來港遊客是來自內地，他們有非常高的電子支付需求，而且許多外國遊客不一定攜帶足夠港幣，而外幣會導致難以找贖，電子支付可以避免這些問題。並且在初期時不會收取司機費用，還會有優惠給予司機以吸引他們安裝。他對收取費用方面補充，雖然會收取費用，但也會有超過費用價值的回饋給回乘客。

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌表示，智慧出行對於香港來說非常重要，由於香港的士數量亦十分多，可以通過智能咪錶所收集的數據，通過分析得到許多資料反饋給司機，例如，何時、何地哪裏有客人需要接載等，並且表示可以解決行業痛點，推動香港邁向智慧城市。出席發布會的議員易志明也表示，希望早點推出，本港的士業界目前的投訴很多，希望此舉可以改善行業生態。