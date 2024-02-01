沙田試推對角過十字路口 市民歡迎

【本報訊】本港十字路口過路處昨（1月31日）起首次推行對角通行新措施，沙田沙角街與逸泰街路口是首個試點，行人在此可以直接經路中心步行至對角行人路，不少市民都歡迎新安排，稱讚節省了很多等候交通燈轉換的時間。運輸署指，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界亦預計在年中推行對角行人過路處。

免等多盞交通燈

在沙角街與逸泰街路口，很多行人「打斜」橫過馬路。本報記者昨日下午到場視察，路政署人員在現場的斜角位置漆上黃色的過路標記，惟疑因油漆未乾就放行，部分標記遭車輛的車輪輾過染成黑色。居於乙明邨的郭女士對實施對角式過路表示歡迎，指出不用等很多盞交通燈，而且也很清晰，可節省很多過路時間。另有市民指，此措施方便行人，特別是長者，不用兜圈及等燈，節省了時間亦便利了行人。