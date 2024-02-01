國泰答謝員工 農曆新年執飛獎金可期

國泰航空去年聖誕起接連取消航班，引起大量乘客不滿。為了保證農曆新年期間執勤情況，國泰航空推出特別飛行津貼，據了解，本月7日（年廿八）至18日（年初九）期間執飛的機組人員，會獲提供按平時飛行每小時基準計算的15%、25%或30%獎金。資方又稱，將收集機師意見，檢討是否將計劃擴展至其他節日假期，以慰勞及答謝機師不時需要在節日期間執勤。該公司行政總裁林紹波亦向員工發出內部通訊，指早前公司低估了流感季節待命機師人數，承認取消航班事件對品牌聲譽及客戶對國泰信心產生負面影響，而公司在去年取得出色的成果，將向員工分享一筆可觀的利潤。

稱將向員工分享可觀利潤 林紹波表示，國泰正在進行為期兩年的重建工作，但重建之旅並非一帆風順，最近的航班取消事件就是挫折之一，他承認公司低估了應對季節性流感高峰期發病率上升所需的備用機師人數，為了盡量減少對客戶影響，並確保剩餘航班時刻的可靠性，決定主動取消部分航班至2月底。事件對公司上上下下所有人，都是一段痛苦時期。

國泰已作出深入審查，決心轉型和增強營運規劃能力，以更好地滿足未來需求，包括即將來臨的新春假期，國泰已經採取了一系列特別措施來確保旅程順利，譬如大幅提高備用可用飛機師數目。

早前取消航班報告已提交 就國泰早前大幅取消航班一事，政府早前曾表明非常關注事件，運輸及物流局、民航處都與國泰管理層溝通，提出要盡力將受影響旅客損失和不便減至最低，並要求檢視其人力和整體運力的長遠發展和安排。國泰昨日已提交有關取消航班的初步報告。

就國泰推出農曆新年期間特別津貼一事，香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt歡迎新措施，但指該方法不能解決人手荒的問題。民用航空事業職工總會主席李永富則指，估計資方是以上述津貼測試員工反應，如部分不一定要在這段時間放假的人，會否因此取消大假，增加執勤人力。