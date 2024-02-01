紡織界倡設專局 統領行業發展

【本報訊】新一份財政預算案將於本月發表，紡織及製衣界議員陳祖恒昨聯同香港紡織業聯會等業界就預算案提交建議，當中包括建議政府成立「時裝及紡織發展局」，以法定機構的角色，從創新科技、時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和培育人才5大領域，專責統籌和推動行業發展。

就「香港時裝設計周」方面，業界期望當局能夠透過「創意智優計劃」等資助，為時裝周提供適切財政支援，又建議用好駐海外經貿辦等國際網絡，做好國際宣傳工作。業界又建議政府多管齊下，推動業界結合升級轉型，支援業界從上、中、下游完善行業產業鏈。其中，近年「一帶一路」沿線的跨境電商業務發展迅速，建議政府推出措施支援業界開拓東盟電商市場。

目標大灣區東南亞市場 陳祖恒表示，成立「時裝及紡織發展局」以統領行業發展，能夠幫助行業做大做強，而香港作為亞洲最國際化的城市，有「一國兩制」和中西文化薈萃優勢，面向大灣區和東南亞龐大市場，絕對有競爭力和吸引力舉辦更多國際時裝盛事，貢獻香港「盛事經濟」發展。

另外，議員田北辰亦提出多項建議，包括改革公共收費調整機制。他提到，政府公共服務收費大部分未有明確調整機制，以致多年未有調整。而長期不調整公共服務收費，以公帑承擔不斷上漲的成本，實際上是其他納稅人「埋單」，故建議改革公共服務收費調整機制，每年或每兩年根據通脹的一定百分比調整。