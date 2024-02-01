去年經濟增長 料僅錄3.2%

【本報訊】政府統計處昨日公布去年第4季及2023年全年經濟增長（GDP）數字。全年經濟增長預估為3.2%，扭轉了2022年跌勢，符合政府下調的預測增長率；至於去年第4季則按年增長4.3%。港府表示，訪港旅遊業和私人消費帶動經濟在去年第4季繼續恢復，展望未來，預料困難的外圍環境將繼續為香港的貨物出口帶來壓力。有經濟界人士則估計，今年本港經濟增長料低於3%。

政府統計處昨日公布，去年第4季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升4.3%，經季節性調整後按季亦升0.5%；去年全年GDP與2022年比較亦上升3.2%。至於上季度情況，大部分項目均錄得增長，其中私人消費開支按年升3.5%，但按季放慢2.7個百分點，全年比較按年升7.4%。服務輸出在上季亦按年升22.1%，服務輸入則按年升27.4%。

貨品進出口總額下降 不過，上季政府消費開支按年下跌了5.2%；貨品出口總額亦按年下跌2.8%，貨品進口則按年稍上升3.9%。去年全年貨品出口總額及貨品進口分別按年跌10.3%及8.5%。

港府表示，訪港旅遊業和私人消費帶動下，本港經濟在上季繼續恢復，GDP在2022年收縮3.7%後，去年回復3.2%的增長。當局又談到今年美國或減息，指若先進經濟體一如預期在年內稍後時間減息，情況或會趨向穩定。訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升。住戶收入上升等應會繼續支持私人消費。不過，偏緊的金融狀況目前仍會制約整體經濟增長。

政府去年中曾預計，全年經濟增長可達3.5%至5.5%，主要原因是評估經濟會在疫後復常，但其後復甦未如預期，樓、股又大跌，甚至出現港人北上消費潮，政府於去年11月下調全年經濟增長僅有3.2%。