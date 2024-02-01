次輪簡屋建1.3萬伙 涉款近百億

【本報訊】第二批簡約公屋增加了不少空置校舍改建而成的單位，與一般單位不同惹來關注。立法會工務小組討論第二批共9個簡約公屋項目，涉款98.3億元，房屋局局長何永賢在會上指今批單位使用鋼材料價錢下降10%，加上改用空置校舍作簡約公屋，不再開發蓮塘尾用地，令建築費用較上一期節省16.9億元。工務小組在不記名下以大比數通過撥款建議，但否決交由財委會進一步討論，項目於2月或之後由財委會直接表決。

改用鋼風力牆 樁柱要求不同 房屋局局長何永賢承認，今批簡約公屋的樓層較多，且改用了鋼風力牆，在樁柱上的要求不同，故此相較首批簡約公屋可節省成本的單位，在比例上較上一批少。何又稱，因應社會希望政府在市區提供更多簡約公屋單位，當局決定善用空置校舍，而內部主要會改裝課室，保留禮堂和圖書館等設施供住戶使用，部分「火柴盒」校舍空間較小，但周邊屋邨配套齊全。

何表示，兩批項目合共3萬個簡約公屋單位，將有超過一半位於市區，而早前公布的上水蓮塘尾選址，因項目成本效益較低，決定不再推展有關項目。在單位戶型的比例方面，一至兩人單位最多，佔高達七成；3至4人單位佔兩成；5至6人單位最少，僅佔一成。她指參考過渡性房屋經驗，相信大單位數目足夠。

第二批簡約公屋包括，4個分別位於柴灣常安街/常平街、屯門第54區、小欖樂安排和馬鞍山恒光街項目，提供約1.24萬個單位，成本會較上一批稍升；另改裝5間分別位於上水、觀塘和黃大仙空置校舍，提供約600個單位，合共提供約1.3萬個單位。