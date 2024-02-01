新居屋首日揀樓 啟悅苑搶手

【本報訊】「居屋2023」超額申請倍數較以往低，昨日開始揀樓。本報記者昨早8時到場視察，發現提早到達的人流不多，以往在場外排隊等開門的情況不復見，而啟德啟悅苑的「樓王」約在開售後25分鐘左右被揀走。有市民揀樓前神色凝重，坦言抽到時既開心又憂心，因樓市「搏命跌」，擔心供樓壓力大；有市民亦認為今次定價稍貴，但難得抽到頭籌就決定選購「樓王」，讓兒子日後有更好的居所。

中籤者呻定價稍貴 成功選購「樓王」的湯女士指揀樓過程順暢，她認為座向東南夠光猛，非常適合兒子，但價格方面就苦笑指「其實我都覺得貴咗啲㗎」，因現時樓市和股市均向下，「不過買居屋都係買未來，都唔係買依家當下㗎嘛」，她又指是用兒子名義白表抽居屋，認為今次較容易抽中，讓兒子容易上樓，她會幫補些首期，但日後仍是兒子主力供樓。

曾女士則心儀啟悅苑的大單位，今次成功以綠表資格抽得居屋，她坦言感到幸運，「不過又驚唔敢買，唔係幾想買㖭呀，因為樓價搏命跌」，即便抽中都覺得壓力極大，日後要出來工作幫手供樓。

以綠表「家有長者」成功中籤的林氏夫婦認為今次樓價稍貴，但亦買不起私樓，故希望購入居屋，林太笑言揀樓前一晚仍「興奮到瞓唔着」，打算選購元朗朗天苑的大單位，「睇依家大灣區發展，香港同深圳都拉得好近，我個女就話可能第時畢業後係喺深圳返工」。

今期共有6個新建居屋項目，分別是位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德的啟悅苑、元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑，合共提供9,154伙，以市價62折發售，售價介乎148萬元至494萬元；另外亦有重推多個屋苑的貨尾單位，以及租者置其屋計劃下的回收單位。