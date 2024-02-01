死攬辣招不合時宜 促撤弊策激活樓市

議員倡減免40歲以下港人首置稅 政府於去年施政報告提出樓市「減辣」措施，立法會昨三讀通過有關樓市「減辣」的《2023年印花稅（修訂）（住宅物業）條例草案》，有政黨呼籲當局應盡快全面「撤辣」，並就穩定樓市及幫助市民置業提出多項建議，包括減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，放寬住宅按揭成數等。

經民聯主席、議員盧偉國表示，當前香港樓市正面對內外眾多不利因素夾擊，政府仍然用各種「辣招」重重打壓，樓市一蹶不振，對香港經濟其他領域造成負面連鎖反應，也削弱市民和海外投資者的信心。當來自樓宇和土地的主要收入減少，政府收入和財政儲備亦響起警號。香港要「拚經濟、惠民生」，其中的一個關鍵就是盡快全面「撤辣」，令樓市早日復常。議員林健鋒則指，「辣招」已經實施了13年，香港樓市與13年前已經出現了天翻地覆的改變。當前樓市問題已經不是供應短缺、炒風熾熱，而是需求萎縮，市場疲弱，「辣招」已經不合時宜。

地產及建造界議員龍漢標呼籲撤除所有樓市「辣招」外，亦要減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，和進一步提高工商舖的按揭成數，讓有需要購置物業作營商用途的企業可以降低成本，方便企業出售物業套現，釋放企業銀根，並適當放寬住宅按揭成數，方便有條件的人士在樓價比較低的時候置業安居。

年僅4.3萬宗住宅買賣 20載最低 龍又指發展商併購舊樓重建，同樣要先付3成印花稅，待重建後方可申請部分退稅，而即使減辣，亦要先付15%，變相成為市區重建的絆腳石。至於一、二手住宅樓宇買賣，去年只得4.3萬宗，是過去20年最低，以現時持牌地產代理人數目約3.9萬人來算，差不多等如每位地產代理，一年只得一單交易。儘管政府去年放寬部分辣招，但樓市未見起色，2023年11同12月，住宅買賣每月不足3,000宗，少過上半年每月平均的4,300宗。據物業代理的最新統計，一手新盤貨尾接近2.3萬伙，是20年來新高，去年新盤單位推出逾1.4萬伙，只賣出6,700伙，銷售率萎縮至不足五成，反映樓市消化力薄弱，全面撤辣是刻不容緩，畢竟樓盤供應已多到市場無法吸納。鑑於當年的非常時期已成歷史，促請政府撥亂反正，讓樓市重回正軌，為經濟注入發展動能。

股樓積貧積弱 港陷負財富效應 議員陳仲尼則指出，樓價400萬以下的上車盤，2010年全年有9.9萬多宗成交，但去年下跌至7,100宗，數量下跌超過90%，可見辣招沒有令樓宇上車盤的交易量增加。由2021年至今，住宅物業市場總體價格下跌20%左右，仍未刺激市民購置上車盤。另外，辣招似乎對壓抑樓價作用不大，2010年的樓價指數163.7，之後一路上升，在2021年9月創下新高的398.1，達1.43倍。種種數據反映樓市大環境已顯著轉弱，加上股市亦都下滑，整個社會陷入負財富效應。政府要令樓市平穩發展，物業交易稅項應回復至2010年前的水平。