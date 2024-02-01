青少報復心態 涉品德教育問題

陳鈺瑜

【本報訊】青少年欺凌露宿者引起社會高度關注，不但遭指摘行為過分，影響個人觀感，也會拖累與之有關的如學校等形象。今次青少年聲稱「報復」對方而行事，有心理學者認為，青少年處於自我認同的成長階段，不排除事件或與品德教育不足，以及缺乏健康紓壓的方法，建議家長及學校合力指導，或安排他們進行更深入的個人輔導。

偏激方法尋找認同感 輔助心理學者陳鈺瑜表示，青少年正處於發展「自我認同」的成長階段，現時香港的學校基本也提供道德教育，家長亦會為他們進行品德教育，惟部分人未能有效吸收或認同，或導致他們以相對偏激的方法獲得認同感，例如在同儕面前欺負弱小。同時，青少年現時承受着學業及社交壓力，若缺乏健康紓緩壓力的方法，可能會透過攻擊行為（aggressive behaviors）宣洩壓力。

陳又指，青少年所指的「報復」，能刺激腦內獎勵系統，獲得短暫快感。他們可能從朋輩與身邊人士學習「報復」模式來處理衝突並模仿此行為。而青少年的道德發展需要家長及老師合力指導，若家長長期忽略陪伴，也會影響他們建立正確價值觀。若家長及校方察覺個別學生出現行為問題，建議為他們安排更深入的小組或個人輔導，灌輸正確價值觀及糾正他們的不恰當行為。