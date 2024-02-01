寒夜下清水汽水潑無家者 冷血青年譏笑爆粗逃遁

【本報訊】社交媒體近日流傳一段影片，地點疑為跑馬地一行人隧道內，片中可見有最少3男1女青年向無家者淋潑清水及汽水，有無家者在睡夢中被嚇醒驚呼，事件引起嘩然，不能理解這批年輕人為何以欺凌手法對待無家可歸的最基層人士。有一直關注無家者的組織批評對弱勢「抽刀」是不能接受，尤其在一年最凍的時間向無家者「淋水」更會造成很大傷害，又形容市民對無家者態度兩極，「有啲會好反感，覺得佢哋係地底泥」，促當局盡快推動無家者友善政策。有指片中一名男生就讀赤柱一間學校，今年中四，校方稱事件「一定唔啱」，會認真及嚴肅處理事件，但該男生事後已感壓力，希望外界能給予空間。

發道歉聲明 網民不賣帳 影片顯示，至少3男1女年輕人疑在跑馬地一行人隧道內跑向無家者淋潑清水及汽水，被潑水的無家者在睡夢中被嚇醒，青年則迅速跑往隧道盡頭的升降機內逃走，片中傳出各人譏笑聲及連番粗言穢語。事後，網上流傳兩篇疑為逞兇青年的道歉聲明，稱曾與無家者有爭執，因而以「錯誤方式報仇」，他已對事件感到後悔，希望網民「畀多次機會」。不過，網民對該疑似道歉並不賣帳，更質疑青年「點解唔去搵個無家者道歉？」也有網民建議他應再去現場親身向無家者道歉兼鞠躬一分鐘，並送回一套衫及棉被予無家者。

香港社區組織協會幹事吳衛東表示，回看網絡片段，估計事發於日前最凍的時間，無家者的衫及被都會被淋濕，也有可能因事件而病倒。他指，市民對無家者態度兩極，「有啲會好關心佢哋，會親力親為幫佢哋；有啲就好反感，覺得佢哋係地底泥」，他強調，有關人士對弱勢「抽刀」的行為絕不能接受，逞兇青年要傷害無家者很容易，因為他們無法反抗，但青少年更應該反思、悔過：「第日見到弱勢社群唔好踩多一腳」，甚至應該在自己有能力、資源的時候，思考該如何為弱勢作更多貢獻。