橫眉冷看：選舉年就有內戰危機

近年美國出現了兩次內戰危機，一次是在2021年，一次是在今年，兩次事件或多或少，都跟總統選舉有關。民主選舉的其中一個意義，就是讓政權可以和平更迭，可惜西方民主制度走到今天，早已變了模樣，變成是選舉愈密、危機愈多。以美國為例，如今每逢總統選舉前後，就容易出現內戰危機，西方的所謂民主燈塔，似乎正在崩塌。

上一次美國總統選舉是在2020年，時任總統特朗普的得票率不如預期，他不反躬自省，卻誣稱是對手作弊，更要求推翻選舉結果。特朗普口中的舞弊，根本查無實據，就連副總統的彭斯也不信真有其事，但這年頭勝在愚民眾多，不少共和黨的支持者傻不楞登，以為政權當真被盜走了，便紛紛上街抗議，八大民兵組織的部分成員，更扛起槍桿子，分批開赴華盛頓，打算在必要時作武裝抗爭。

是次選舉爭議，一直延至2021年1月，而武裝衝突最大的危機，也是在1月時候。當年美國最終逃過一劫，避免陷入內戰，是因為特朗普既膽氣不足，也尚存幾分理智。他終究沒有呼籲支持者武裝奪權，各大民兵組織也就不敢妄動，否則後果定然不堪設想。

今年又逢總統選舉年，美利堅亦再次出現軍事衝突危機。日前總統拜登試圖派遣聯邦邊境巡邏隊進入德薩斯州，拆除與墨西哥接壤的邊境鐵絲網。德州卻是由共和黨人主政，他們堅決不允，甚至動用警衞軍與聯邦政府抗衡。面對當前危機，特朗普非但不協助平息事件，還刻意撥火，煽動其他的共和黨州份，合力與華盛頓政府抗衡。如今距離總統選舉尚有約10個月，局勢已如斯嚴峻，未來的發展將會如何，旁人恐怕也只能高唱：天佑阿美利加！