強詞有理：焦慮不安

俄烏戰爭打到現在，勝負已無懸念，西方援助無以為繼，烏克蘭正陷入絕境，即使捱過這個冬天，估計也撐不了多長時間。面對這個殘局，北約秘書長斯托爾滕貝格似乎比烏克蘭總統澤連斯基更加焦慮，日前專程去了一趟華盛頓，無非又是游說美國國會繼續支持烏克蘭，聲稱如果普京在烏克蘭得到他想要的東西，美國及歐洲都會變得更加脆弱。為了打動美國政客，他再次拿中國說事，聲稱北京正密切關注俄烏戰爭，如果美國及其盟友放棄烏克蘭，中國大陸可能會採取軍事行動進攻台灣，「今天是烏克蘭，明天可能是台灣」。

斯托爾滕貝格名義上是北約領導人，實際上是美國代理人，自然知道美國最忌憚的是中國，所以動不動就搬出「中國威脅論」。早前他聲稱中國正在逼近北約，這次又將烏克蘭和台灣相提並論，簡直是滿嘴胡言，語無倫次。斯氏大概認為，如果俄羅斯勝利，中國大陸就會對台動武；如果俄羅斯失敗，中國就會有所顧忌。如此幼稚的觀點，只能說明他根本不了解中國。當今中國大陸的軍力足以碾壓台軍，也足以阻擋美軍介入，如何統一、何時統一，完全根據既定的戰略目標和部署，不會因為外來因素而改變，更不會因為俄烏戰爭而改變。

再說，台灣和烏克蘭的性質完全不同，中國大陸將台灣問題視為核心利益中的核心，一旦需要，不管付出多大代價都會出手。倒是美國及北約應該好好想想，他們願意為了台灣付出多少代價？他們能夠阻止解放軍跨越台海嗎？台灣和烏克蘭唯一相同的是，兩者都是美國的棋子，烏克蘭可以放棄，台灣自然也可以放棄。

不管怎麼說，世界局勢正朝着不利於西方霸權的方向發展，這是顯而易見的，斯托爾滕貝格焦慮不安也好，危言聳聽也罷，都改變不了任何事實。他只是說對了一點，俄羅斯的勝利，勢必令美國及歐洲變得更加脆弱。美國糾集北約乃至整個西方陣營的力量也無法擊敗俄羅斯，虛弱本質早已暴露在世人面前。

說到底，一切惡果都是美西方一手造成，若不是肆意擴張，到處點火，世界不會如此混亂，其霸權也不會迅速衰落。美國白宮國家安全顧問沙利文急於跟中國外交部長王毅在泰國會面，顯然是遇到麻煩，不得不求助於中國。斯托爾滕貝格此時打中國牌，可謂自討沒趣。