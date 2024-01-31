坦言集：西方教會

讀者說，每天看着加薩巴勒斯坦婦孺被以色列殘殺，悲傷也氣憤。迄今未見香港任何天主教、基督教的教會人士公開譴責以色列無差別地濫殺。事實上，羅馬教宗已公開不點名地責備以色列，可是措詞不夠強烈，與巴勒斯坦民眾的被種族滅絕不成比例。或許是有心無力，面對着國際的猶太勢力和美國霸權，教宗已不是中世紀眾多基督教國家之首，無權無勢，不敢挑戰權勢，基督教的教義也不敢伸張。

相對來說，香港的教會人士，黑暴時期可以勇猛地支持維護黑暴分子，在面對加薩這樣公開向人類社會道德挑戰的以色列軍隊殘暴行為，卻不敢出聲。是不敢？抑或是他們的政治取向，凡美國支持的都擁護，勝過他們從耶穌學到的仁愛之心？政治偏執使他關注的首先是政治人物，其次才是教會中人，更不重要的是作為與加薩人民同屬的民胞物與。是他們個人的取捨，抑或是這些從西方來的基督教會、天主教會，與猶太教同源同種，物傷其類，而要維護或至少不作批判，形同共謀者。對伊斯蘭教的恐怖主義，他們聲討嚴厲，對猶太教下的猶太人暴行，卻視若無睹。這樣的政治取向，香港黑暴時期已暴露無遺，今次加薩種族滅絕中更為突出。

在西方帝國主義向外擴張的時期，教士以神之名，行霸權主義之實，與今天以色列猶太教極端分子無異。異教者是敵人，可任意屠殺。他們未開化，故教士可以教化他們，毀掉他們原有的宗教文化信仰道德，以至社會組織、政治體制。在歐美的殖民地方，在20世紀還有滅絕原居民民族的文化、家庭的暴行。可見這些宗教其對西方社會與道德價值影響之深。

民族國家獨立自主，不僅要有歐洲的政教分離的革命，更要擺脫西方基督教、天主教教會與其意識形態和價值觀的荼毒。中國內地的三自教會是將它們與西方霸權主義的關係解開的方法。但因開放，還要面對它們在內地滲透，成為地下教會網絡的政治與文化挑戰。在香港，表面政教分離，實際上與歐美政治仍有眾多連接。黑暴時期暴露出來的問題，應由法律對之合理懲罰，以作警告。

在海外顏色革命的國家，不少NGO（非政府組織）與基督教、天主教有關連，後者多接受歐美政府的政治資助，與歐美政府的政治顛覆行為配合，這些教會組織便不是純粹的宗教團體了。