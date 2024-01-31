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深水埗掃黃 11北姑落網

涉案女子被帶走調查。 涉案女子被帶走調查。
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】為打擊深水埗區非法賣淫活動，該區執法部門聯同入境事務處人員，早前經情報分析及深入調查後，於本周一進行聯合掃黃行動。期間，人員在荔枝角道及桂林街一帶，共拘捕11名內地女子（35至58歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕女子已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。
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