要聞港聞

遇查檢毒品 6旬漢就擒

疑犯被帶走調查。 疑犯被帶走調查。
疑犯被帶走調查。
【本報訊】深水埗區執法人員，早前根據線報及經調查後，於昨日早上約7時，在區內展開代號「晴天」反毒品行動。期間，人員在南昌街與元州街交界，截查一名形迹可疑男子，並在其身上檢獲約60克懷疑海洛英，市值約5萬元。執法人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名61歲本地男子，並把他帶走扣留調查。
檢獲的懷疑毒品。檢獲的懷疑毒品。
檢獲的懷疑毒品。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc