遇查檢毒品 6旬漢就擒

【本報訊】深水埗區執法人員，早前根據線報及經調查後，於昨日早上約7時，在區內展開代號「晴天」反毒品行動。期間，人員在南昌街與元州街交界，截查一名形迹可疑男子，並在其身上檢獲約60克懷疑海洛英，市值約5萬元。執法人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名61歲本地男子，並把他帶走扣留調查。