1月31日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月31日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
遇查檢毒品 6旬漢就擒
疑犯被帶走調查。
【本報訊】深水埗區執法人員，早前根據線報及經調查後，於昨日早上約7時，在區內展開代號「晴天」反毒品行動。期間，人員在南昌街與元州街交界，截查一名形迹可疑男子，並在其身上檢獲約60克懷疑海洛英，市值約5萬元。執法人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名61歲本地男子，並把他帶走扣留調查。
檢獲的懷疑毒品。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240131-0131_00176_263/遇查檢毒品--6旬漢就擒
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc