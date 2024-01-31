走私瀕危鯊魚皮 店舖股東惹官非

泰國抵港 檢貨值170萬 香港海關經分析及評估，於本周一檢驗一個由泰國抵港、報稱載有乾鯊魚翅的貨櫃，檢獲約值170萬的懷疑受管制乾鯊魚皮，其後掩至上環收貨公司調查，拘捕一名六旬店舖男股東。人員正調查檢獲的鯊魚皮用於本銷或再出口，亦不排除被用作食療之用。

海關人員早前經風險評估及資料分析，鎖定一個由泰國抵港、報稱載有乾鯊魚翅的20呎長貨櫃。在本周一，關員在葵涌海關大樓檢驗該貨櫃，發現內有171箱、約重4,200公斤、市值約170萬元的懷疑受管制真鯊目真鯊科乾鯊魚皮。經漁護署人員核實後，確認該批乾鯊魚皮受管制於香港法例586章《保護瀕危動植物物種條例》內、《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二列明的瀕危物種。

其後，關員掩至上環的收貨公司調查，拘捕一名懷疑非法進口受管制鯊魚皮的67歲店舖本地男股東。而檢獲的鯊魚皮，是否本地銷售或再出口仍有待進一步調查，亦不排除該批鯊魚皮可能被用作食療之用。

海關表示，《保護瀕危動植物物種條例》修訂已於2023年12月15日生效，有更多瀕危物種加入受管制名單，海關會繼續透過情報分析及風險管理，抽查及檢驗出入口香港的貨物及旅客，亦會連同漁護署打擊非法進出口瀕危物種的活動。根據法例，任何人未取得相關許可證而進出口或管有瀕危物種，一經定罪，最高罰款1,000萬元及監禁10年。

大嶼山緝私起400公斤龍蝦 另外，執法部門聯同海關人員，早前經情報分析及調查後，懷疑近日有不法分子在大嶼山塘福一帶進行走私活動，遂於本周一晚展開跨部門反非法入境及反走私行動。期間，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛近塘福碼頭岸邊，一輛七人車亦同時駛到附近路邊，車上5名形迹可疑男子落車後，隨即把貨物從車上搬運至其中一艘可疑快艇。

人員見狀隨即採取行動，該5名男子察覺東窗事發，即時跳上其中一艘快艇高速往南面逃去，另一艘快艇則向西面逃走。執法人員遂即追截，惟該兩艘快艇最後分別離開香港水域並往內地方向逃去。行動中，人員在岸邊檢獲一輛七人車及21箱約重400公斤的懷疑走私龍蝦，市值共約33萬元，海關人員正就案件跟進調查。