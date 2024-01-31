新華旅遊遭入稟呈請清盤

【本報訊】經營約半世紀的本地老牌旅行社新華旅遊，於前日（29日）被一間在阿聯酋的杜拜經營之旅遊公司入稟本港高等法院，呈請將其清盤。法庭已安排於今年4月3日就案件作首次提訊。

呈請方為Happy Corner Tourism LLC，其登記地址為阿聯酋的杜拜，答辯公司則是新華旅遊有限公司。由於清盤呈請的入稟狀為非公開文件，故未能知悉是次入稟涉及的具體事件詳情。

高院排期4‧3提訊 資料顯示，新華旅遊於過往亦曾因為服務費問題，被其他國家的旅行社越洋入稟法院追討。一間在南韓經營的接待旅行社，曾於2020年入稟本港高等法院，指新華旅遊拖欠逾327萬元接待及住宿費用等，要求法庭頒令新華清還。

據該案入稟狀指，事件涉及2019年11月至翌年2月，該旅行社向新華旅遊提供旅行團、酒店及接待服務。

按協議新華須向該旅行社支付約457.5萬元服務費，不過僅支付了約130.4萬元，尚欠約327.1萬元，故遭入稟追討。案件編號：HCCW 59/2024