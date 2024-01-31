疑病假炒魷 女子控鋼琴教室歧視
【本報訊】平等機會委員會昨日表示，正代表一名前鋼琴教室公司客戶服務主任，向區域法院提出法律訴訟，指申索人在試用期間，因向公司申請兩次病假而遭無理解僱，該公司涉嫌違反《殘疾歧視條例》。
試用期間患甲狀腺病
答辯人是一間經營鋼琴教室業務的公司，申索人是在該公司的其中一間分店曾擔任客戶服務主任。案情指，申索人在試用期間，因感到呼吸困難而向醫生求診，被診斷患上甲狀腺機能亢進症，獲給予6天病假，申索人隨即透過即時通訊應用程式，向直屬上司申請及獲准放取病假。由於申索人在病假期間仍有心跳快的症狀，遂再次求診，並獲給予額外11天病假，申索人同樣透過即時通訊應用程式，把醫療證明信傳給直屬上司，取得額外病假。
直至放病假的第8天，申索人再接獲直屬上司致電，指公司決定提出7天通知期解僱，即剛好在她預定復工前一天終止僱傭合約，故申索人相信公司是基於她的殘疾及相關病假而把她解僱，對她作出殘疾歧視，違反《殘疾歧視條例》。
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