疑病假炒魷 女子控鋼琴教室歧視

試用期間患甲狀腺病

答辯人是一間經營鋼琴教室業務的公司，申索人是在該公司的其中一間分店曾擔任客戶服務主任。案情指，申索人在試用期間，因感到呼吸困難而向醫生求診，被診斷患上甲狀腺機能亢進症，獲給予6天病假，申索人隨即透過即時通訊應用程式，向直屬上司申請及獲准放取病假。由於申索人在病假期間仍有心跳快的症狀，遂再次求診，並獲給予額外11天病假，申索人同樣透過即時通訊應用程式，把醫療證明信傳給直屬上司，取得額外病假。