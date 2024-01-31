Tesla剷路案 女教師提堂

【本報訊】一輛Tesla電動車於周一下午在觀塘沿協和街往秀茂坪方向行駛，當右轉入月華街時疑失控衝上行人路，掃低途人後再剷回馬路，導致包括一對父女在內共4人受傷，其中5歲女童送院時頭、臉及腳均流血，女童至昨晨的情況仍然危殆。被捕的肇事女司機事後被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件昨於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案押後至4月30日再訊。

涉案29歲女被告姚雨恩，報稱教師，被控於2024年1月29日在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致周姓事主身體受嚴重傷害。裁判官把案押後再訊，待控方索取法律意見及待進一步調查。被告准以8,000元現金保釋，期間須交出駕駛執照，且不得駕駛。

事發於本月29日下午近5時，涉事電動車在案發地點右轉入月華街時，疑剷向行人路，並撞毀約3米長鐵欄。行人路上一對父女及兩男女走避不及捱撞，多名途人見狀報案。

女童仍命危 救護員接報趕至，先為頭、臉及腳受傷流血的5歲女童包紮，其36歲父親手部亦告受傷，兩人由救護車急送伊利沙伯醫院，女童至昨日仍然危殆。其餘兩名途人分別腳及頭部受傷，經敷治後亦送聯合院檢查。案件編號：KTCC 198/2024