P牌Tesla落斜炒壆翻側

【本報訊】昨日下午4時許，一輛掛有P牌的Tesla電動車，沿港島半山馬己仙峽道5至9號屋苑支路落斜，期間車輛懷疑失控，撞向石壆後向左翻側，姓郭（33歲）男司機自行爬出車外，隨即報案求助。救援人員接報趕至，郭男沒有受傷；人員經初步調查後，懷疑電動車腳掣失靈引致意外，惟原因仍有待進一步調查。