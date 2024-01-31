警車又爆意外 攔腰猛撞鐵騎

【本報訊】昨日上午約11時30分，一輛警車沿沙田沙田圍路往市中心方向行駛，當駛至牛皮沙街交界，意外與一輛電單車發生碰撞。電單車被撞至翻側，姓李（33歲）鐵騎士沒有受傷。案件列作交通意外無人受傷，意外原因有待調查。

警方曾一日爆4宗車禍 警車意外頻生，警員駕駛技術備受質疑，本月11日單日便發生4宗涉及警車的交通意外，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。當日上午10時許，一輛客貨車沿大嶼山嶼南道往梅窩方向行駛，當駛至近長沙時，女司機扭軚右轉入停車場，意外與一輛懷疑爬頭的警車碰撞。在相若時間，有警員在柴灣利眾街抄牌期間，警車司機因應前方貨車駛入而倒車，未料車尾撞向一輛停泊在咪錶位的私家車，幸無造成傷亡。

此外，當日中午12時許，一輛警車、一輛私家車及一輛醫管局小巴，沿九龍城亞皆老街西行，在駛至近露明道交界，警車與私家車因應交通情況停下，惟醫管局小巴疑收掣不及撞向私家車，並將其推前撼撞警車釀成3車串燒。私家車女司機報稱胸口痛，需要送院治理，小巴司機沒有受傷。

當日下午1時許，一輛警察電單車在美孚荔枝角道、右轉入長沙灣道往旺角方向時，意外撞及前方一輛7人車車尾。涉事交通警員報稱下半身受傷，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。