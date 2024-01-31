冧天秤3死 涉76罪4月再訊

【本報訊】安達臣道地盤2022年9月發生天秤塌下意外，釀3死6傷。勞工處及屋宇署分別向共7間涉事公司及8人提控，共涉76項傳票控罪。該兩宗被票控案件昨於觀塘裁判法院分批作提訊，暫毋須答辯。控方就兩案申請押後，裁判官最終把兩案均押後至4月29日再訊。

有關郭、黎及潘3人，據控罪書指他們均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，潘志財為合資格檢驗員。郭被控一罪、黎被控兩罪、潘被控5罪，8罪當中包括無為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施等罪。餘下8名被告，周漢裕被控交付虛假證明書或作出虛假報告等10項控罪；7間公司共被控49項控罪，包括東主的法律責任等控罪，當中的精進建築有限公司被控共17項控罪。至於屋宇署票控的案件涉及4間公司及4人共9項進行工程方式導致有人受傷或財產損毀罪，案件昨提訊。眾被告包括簡浩楷、林榮燊、王偉堅、黃志成，及精進、永茂、東泰與新科4間公司。除東泰被控兩罪外，其餘被告各涉一罪。