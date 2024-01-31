被指內地化失獨有優勢 政府冀盛事保國際地位

【本報訊】有議員早前形容香港內地化，正失去獨有優勢。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨回應時強調，香港仍然保持國際城市地位，並維持一國兩制，港府亦積極打造香港成為中外文化藝術交流中心，讓西方及其他國家文化在香港發展。他又指維持國際化是文體旅局的工作，例如國際球星美斯便於本周抵港，期望可舉辦更多活動保持國際化。

稱正牽頭推動名牌時裝展 楊潤雄昨於電台節目中提到，自香港恢復通關後，當局已積極將世界各地的文化藝術盛事帶進香港，僅今年上半年便有80多項盛事舉行。他稱，以往海外主辦方來港舉辦活動，需要通過數個政府部門花時間聯絡，但統籌協調組成立後，旅遊發展局將負責對外聯絡。

他又指當局亦會主動出擊，爭取盛事及表演項目落戶香港，例如由文化藝術盛事委員會牽頭推動的國際時裝品牌時裝展。他表示，不少品牌因香港國際化的地位，考慮來港舉辦活動，但主辦方或不清楚負責部門、申請流程，及人流管制措施等，又強調政府會盡量提供協助，讓對方感受到支持。

談到好客運動，他指本港整體服務質素一定要提升，不少行業正面對人手不足問題，服務水平可能會受限制，是造成個別店舖服務欠佳原因之一，正與旅發局探討盡快推出好客運動或計劃，希望提升社會的待客之道。他提及啟德體育園將於年底落成，其中一個場館可容納5萬人，更屬全天候場館。