海濱欠餐飲難留人 申牌照繁瑣捱轟

【本報訊】維港兩岸雖擁有一流的海濱，但「人氣」則嫌不足。昨日立法會一個小組委員會會議上，有議員表示海濱長廊欠缺餐飲設施，留不到人；亦有議員指出申請相關牌照繁瑣，即使擺個檔口都牽涉8至9個部門。出席會議的政府代表指會嘗試簡化手續，以及引入更多外間機構參與海濱運作和管理，希望透過多元模式，為市民和遊客帶來更多體驗。

議員陳學鋒指海濱長廊是本港的重要資產，然而現時海濱長廊除了玩樂，留不到人。他認為餐飲是一種「留人」的方法，可是在海濱想買杯飲品都有些困難。他關注政府在海濱管理方面，每年的開支預算多少，指若果將海濱休憩場地，以3年或5年合約的形式交由私人機構營運，做法不但靈活多元，且節省公帑之餘，可能還有收入。另一議員梁熙建議可倣效首爾的做法，容許提供餐飲的船隻泊岸，讓遊人登船享受美景和用膳。

對於申領牌照方面，議員林筱魯則指過程繁瑣，即使擺個檔口都牽涉8至9個部門，主張按場地性質統合批租，並交由營辦者分判出去，以節省申請牌照流程。

議員籲持開放心態辦盛事 另一議員鄭泳舜指維港海濱是香港的一項優勢，舉行活動宜做到盛事化。他關注今年稍後舉辦的三項鐵人賽事能否早作安排，在添馬公園草坪放置大電視播放比賽過程。他又引用外國事例，在海濱旁邊舉辦攀石比賽，一旦失手立即跌落海中，非常好玩，但同樣活動在香港舉辦的話，則不知要通過多少個部門，他呼籲當局要持開放心態。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲回應指海港辦事處每年管理海濱的支出，手頭上並無具體數字，但數額涉及數千萬元，且不斷上升，因為很多海濱設施正陸續落成。她指政府正審視開放的30多公頃地方，有哪些地段適宜私人營運，而今年年底開放的東區行人板道，管理已是外判模式，盼場地的餐飲元素和商業活動可應付管理開支。對於申領牌照，她明白對一些有意舉辦活動的機構帶來困擾，當局會盡量提供便利，食環署會提供一站式服務。