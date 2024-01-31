製爆炸品妨礙司法 12人蛇喬映瑜囚61月

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中女子喬映瑜於前年年中刑滿返港後，隨即被本港執法部門拘捕及起訴妨礙司法公正及製造爆炸品等4罪。喬早前於區院承認當中的3罪，法官陳廣池昨判處被告共囚61個月。法官指，深受被告求情信感動，認為她真誠悔改，但仍要面對其刑責。法官特別指出，就潛逃案屬史無前例，如最終成功會對法治構成莫大侮辱。

官指真誠悔改 求情信感動 被告喬映瑜（37歲、電話銷售員）分別被控管有爆炸品、製造爆炸品、藏毒及妨礙司法公正共4罪，當中藏毒罪獲准於法庭存檔。法官判刑時大篇幅引述被告求情信，被告信中指，在內地監獄及還押時深切反思，明白自己對他人造成很大影響，並感謝中聯辦及國務院在她監禁時派員探訪，令她知道國家關心年輕人。法官直指這是「好一篇求情信」，認為被告深切悔改，但仍須負上刑責。就爆炸案方面，法官認為被告助紂為虐，容許他人藏炸彈，且自己亦製作爆炸品，最終判監43個月。就潛逃一事，法官形容該些相關行為是挑戰法律，如「捅」了保釋制度一刀，且牽涉域外勢力，判囚18個月。法官認為兩案刑期應分期執行。

妨礙司法公正案情則指，她於2019年12月至2020年8月23日期間，與李宇軒等合共12人由香港潛逃至台灣，被告亦負責當中的聯絡工作，但眾人進入內地水域時被中國執法機關截查拘捕。前年8月23日，被告回港後被拘捕，承認由一名稱為「恩典」的女同夥資助潛逃計劃，並協助將之付諸實行，據她所知「恩典」是經營地產業務的台灣居民，並資助了約60萬元。案件編號：DCCC 928,1037/2022