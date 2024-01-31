洲際航天科技爆欠薪醜聞 發聲明圖卸責
【本報訊】本港上市公司洲際航天科技集團有限公司(01725)懷疑爆欠薪醜聞。網上有指，該公司未有為集團轄下的先進製造業中心租賃處所裝修的工人支付工資，臨近年關，工人有汗出無糧出，十分淒涼。該公司昨日發出公告企圖與欠薪醜聞撇清關係，「死撐」未付工資事件是其聘請的工程總承辦商或其他分包商與裝修工人之間的糾紛，更辯稱其無責任及毋須為未付工資負責。議員指，該公司作為業主，道義上應確保承辦商須按時向工人出糧，期望業主盡快與有關承辦商談判，解決欠薪問題，「唔係發聲明就算數」。
該公司指，根據簽訂的裝修合約，委聘嘉宏建築工程（香港）有限公司為工程的總承辦商，負責為先進製造業中心2樓、8樓，以及天台進行裝修工程。該公司將按照總承辦商完成工程的進度，經合資格測量師認證的工程，分階段支付費用，而相關費用已經支付。
懶理總承辦商拖糧
勞工界議員周小松表示，該公司就是次事件雖然沒有法律責任，但在道義上，該公司作為業主，理應確保總承辦商需按時向工人支付薪酬。他舉例指，過往相關案例亦有部分「良心僱主」先自己墊支，以解工人的燃眉之急。他期望，現時業主應盡快與有關總承辦商談判，解決欠薪問題，「唔係發聲明就算數」。
周建議，業主與總承辦商簽訂裝修合約時，可加入某些協議條文，例如懲罰條款，以起阻嚇作用，減低承辦商「拖糧」風險。他又指，業主找總承辦商時應作充分準備，例如應盡量找一些信譽良好的承辦商，甚或先翻查有關承辦商過往有否不良的僱傭紀錄等，以保障工人權益。
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