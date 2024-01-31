洲際航天科技爆欠薪醜聞 發聲明圖卸責

該公司指，根據簽訂的裝修合約，委聘嘉宏建築工程（香港）有限公司為工程的總承辦商，負責為先進製造業中心2樓、8樓，以及天台進行裝修工程。該公司將按照總承辦商完成工程的進度，經合資格測量師認證的工程，分階段支付費用，而相關費用已經支付。

懶理總承辦商拖糧 勞工界議員周小松表示，該公司就是次事件雖然沒有法律責任，但在道義上，該公司作為業主，理應確保總承辦商需按時向工人支付薪酬。他舉例指，過往相關案例亦有部分「良心僱主」先自己墊支，以解工人的燃眉之急。他期望，現時業主應盡快與有關總承辦商談判，解決欠薪問題，「唔係發聲明就算數」。

周建議，業主與總承辦商簽訂裝修合約時，可加入某些協議條文，例如懲罰條款，以起阻嚇作用，減低承辦商「拖糧」風險。他又指，業主找總承辦商時應作充分準備，例如應盡量找一些信譽良好的承辦商，甚或先翻查有關承辦商過往有否不良的僱傭紀錄等，以保障工人權益。