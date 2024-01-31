張劍虹：反修例變暴力社運 黎想法趨和勇不分

讚特朗普掀貿易戰 圖逼華服從西方觀念 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份作供，並接受辯方盤問。張稱，2019年反修例風波期間，黎智英見示威暴力愈加激烈，開始認同「和勇不分」。黎更讚揚時任美國總統特朗普敢於對抗中國，發起貿易戰，逼中國服從西方價值。

撐黃店免費《蘋果》登廣告 張劍虹昨接受辯方盤問時指，黎智英說過一日有抗爭，黃色經濟圈就需要存在。黎曾發起「撐小店」計劃，讓小店免費在《蘋果日報》刊登分類小廣告。張指出，此計劃實際上是「撐黃店」，《蘋果》沒收錢，不同意屬擴闊收入來源。

另外，就2019年6月16日的「反送中」遊行中，原本打算派發印有「反送中」字眼的長幡，辯方說本來想法是由泛民派發，而非張早前所指，隨《蘋果》附送，質疑張為指證黎智英而調整證供；張否認辯方說法。

至於英文版《蘋果》方面，張劍虹重申，黎智英成立英文版，是想令英美等國家關注香港情況，從而製造輿論，並使外國對中共實施行動，為《蘋果》取得政治保護。張指，黎智英不準備在英文版增加一般新聞，引述黎的說法，不能「dilute（沖淡）」成立英文版原意。

另外，英文版《蘋果》中設投稿版面，當中寫有文章不代表《蘋果》立場字句，張指，這類字句只是標準寫法，編輯是按照黎智英編採框架而揀選文章，包括不可以報道有關中國正面的內容。

張劍虹在主問階段曾供稱，2020年11月下旬，黎智英曾向他提到，跟美國前陸軍副參謀長基恩做訪談，當時張表示對此舉有保留，認為或屬勾結外國勢力。

辯方昨指出，上述對答沒發生過，張對此不同意。張續指，雖然與世界領袖間溝通可視作國際壓力，但張強調黎智英所想的國際壓力不是這回事。黎智英一直讚揚特朗普的單邊主義，覺得特朗普敢去對抗中國、發起貿易戰，黎想請求特朗普對抗中國。

指作為社長需執行黎政策 庭上展示張劍虹在2019年11月發出的訊息，張提到「潑易燃液體燒阿叔、燒法院等行為，我們認為過了分」。張劍虹指，隨着示威暴力愈演愈烈，黎智英變得認同「和勇不分」（意即合法與不合法、暴力與非暴力共存。）；《蘋果》因此按着黎的立場，以同情及支持的角度報道抗爭。張稱，他個人覺得暴力有問題，但他作為社長，需要執行黎智英的政策。

庭上播放一段錄音，是國安法生效前，張劍虹在《蘋果》員工大會發表的言論，張當時稱，「《蘋果》唔會自己執笠，唔會了斷」、「我哋唔係一個犯罪組織」、「《蘋果》無褪軚空間」，又引述黎智英在獄中所寫的話「新聞工作是危險，請同事保重」。錄音中偶爾聽見掌聲。張承認，他認為國安法影響人權，黎智英則覺得國安法屬災難性。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹證供重點