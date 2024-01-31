醫健：健康在您手：及早篩查 遠離都市慢性病

身處喧嚷都市，香港人生活節奏急促，每日營營役役地忙碌工作和照顧家庭，不時忽視健康，養成不少生活壞習慣，使慢性病悄悄找上門來，例如患高血壓及糖尿病人數呈上升及年輕化的趨勢。

40%人患高血壓不自知 根據衞生署在2020至22年度的人口健康調查，本港15至84歲人口中，高血壓及糖尿病的患病率為29.5%及8.5%，更有超過40%的高血壓患者及36%的糖尿病患者不知道自己患病。由此推算，在45歲至84歲的人口當中，約有17%為高血壓或糖尿病的隱藏患者。

盡快治理能減少併發症 高血壓及糖尿病被稱為「隱形殺手」，因患者一般並沒有明顯徵狀，往往有所察覺時已經患病。當血糖或血壓上升及持續處於高水平，有機會引致冠心病、中風或慢性腎病等併發症。有見及此，醫務衞生局在去年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助年滿45歲或以上，沒有已知的高血壓及糖尿病的香港居民，接受高血壓和糖尿病篩查、診症、化驗及跟進。

要擁有良好的生活質素，健康是不能忽視的一環。及早診斷慢性疾病，配合專業醫護團隊的治療及支援，建立健康生活模式，能有效控制病情及減少相關併發症出現。欲了解更多計劃詳情，可向就近的地區康健中心或康健站查詢，早發現早預防，為自己的健康加油。

深水埗地區康健中心護理統籌主任 鍾嘉蔚