病翁離世揭漏輸氧氣 明愛報告未提醫護懲處

【本報訊】明愛醫院昨晚公布一名79歲男病人去年11月27日進入該院眼科病房準備接受預約手術，其後病情惡化送深切治療部，但使用的氧氣樽氣閥卻未有開啟，病人其後死亡的調查報告。報告指多項因素造成這宗醫療風險警示事件，包括當日負責準備監測儀器設備及氧氣樽的人員角色及責任不清晰，病人離開病房前臨床交接不足；涉事病房不常運送危殆病人，員工在職重溫培訓不足夠等。明愛醫院再就事件致歉和對病人家屬致以深切慰問，但沒提及有任何醫護人員需受懲處。

報告指，事發日早上，病人情況惡化，獲安排送深切治療部，原本經由病房氧氣系統輸送氧氣，及後改由氧氣樽輸送氧氣。開始運送病人時，他的血氧飽和度穩定，進入升降機後其血氧飽和度下降，醫護人員立即嘗試加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降。全程運送時間約一分半鐘，病人抵達深切治療部時，醫護人員發現病人的氧氣樽氣閥在運送期間未有開啟，已即時為其安排合適的氧氣供應。其後，病人情況轉差，即使獲插喉及提供心外壓搶救，情況仍持續惡化，他於同日中午12時50分離世。