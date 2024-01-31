天瑜停強心藥 父：可以上天堂等爸爸

【本報訊】在2018年罹患橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院接受手術、後慘成「植物人」的8歲女童周天瑜，其父親前晚在社交網站上傳影片，指天瑜上周出現胃出血，已差不多一星期沒有吃奶，只能吊鹽水和葡萄糖水，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」，周父又向女兒留言：「你可以上天堂等爸爸，爸爸心痛你、怕你辛苦」！

近周不能吃奶 只吊鹽水 周父在床邊向睜着眼睛的天瑜說話，他說看望天瑜的時間是在周日（28日），他引述醫生說，天瑜最近一星期都不能吃奶，原因是腸胃不蠕動，吃東西不消化，差不多一星期都是吊鹽水，由周日開始才給一點葡萄糖水。而且，天瑜已完全沒有用強心藥很久。

罹患癌症的周父又透露，自己近日得了流感，再加上電療和化療的作用，身體虛弱得無法出門，故最近都少了來探天瑜，早兩天身體很不適，直到28日好一點才能探天瑜。他又問天瑜，新年快到了，還記不記得新年會怎麼過？會去拜年跟小朋友玩，又有很多東西吃。

周父續稱，知道天瑜這一個月來都很辛苦，但知道她不會放棄，惟也不止一次向天瑜說，如果她覺得太累、太辛苦，可以「覺覺豬」，不用苦撐，「爸爸也不會怪你」，「你可以上天堂等爸爸，爸爸心痛你、怕你辛苦」，「天堂上有爺爺照顧你，爸爸遲啲都會來天堂搵你」。

周父上月30日曾在社交平台發文，指醫生表示天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始出現衰竭，情況不樂觀，就算用強心藥都起不了很大作用。他當時指，愛女「生命可能已經正在倒數」，形容是「錐（椎）心之痛」，但明白以她的情況，與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。