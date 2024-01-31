尖沙咀救護調整 劃區改送廣華急症

料每日20個案 盼紓伊院壓力 廣華醫院新急症室於去年5月啟用，當局宣布調整尖沙咀區緊急救護召喚服務，部分原本經救護車送往伊利沙伯醫院急症室治理的病人，明日起將改送廣華醫院急症室，相關區域涵蓋佐敦和尖沙咀一帶的商住地區，預計每日有約20名病人改送廣華醫院，危殆患者就近送醫的機制則不變。當局指，有關安排預計可紓緩伊利沙伯醫院急症室壓力，應付區內日益增加的急症服務需求，長遠可提升尖沙咀區緊急醫療服務及加強對急症病人支援。

危殆患者維持送最近醫院 消防處表示，佐敦道以南與彌敦道以西的佐敦和尖沙咀一帶的商住地區，包括港鐵九龍站、高鐵西九龍站、港鐵柯士甸站、寶靈街、西九文化區、海港城及香港文化中心等，原屬伊利沙伯醫院急症室服務範圍，在新安排下傷病者於相關地區召喚救護車，會被送往廣華醫院急症室接受治理；至於非常危殆的傷病者，則仍會按既有機制送往最就近醫院。

廣華醫院重建計劃第一期新大樓已於去年落成，其中新急症室於同年5月底啟用，面積較舊急症室增加近2.6倍，並增設急症科病房、感染控制隔離區域及提供24小時電腦斷層掃描服務等，藉此提升處理急症病人的能力。醫管局表示，在調整急症室服務範圍後，九龍中醫院聯網將可更有效運用資源，兩間醫院急症室亦可發揮更大協同效應，提升聯網急症服務水平。

醫管局表示，已與消防處進行演練，確保救護人員及兩間醫院的急症室人員均熟悉新安排，估計每日有約20名召喚救護車的病人，會改送廣華醫院急症室。局方指，救護車運送病人路程及所需時間，與過往不會有太大分別，將與消防處保持密切聯絡，監察新安排下救護車將病人送醫的流程，亦已透過油尖旺區議會的地區網絡，通知居民有關安排。