無用指定垃圾袋 公屋戶或額外扣分

【本報訊】本港今年8月1日將全民實施垃圾徵費。房屋署署長羅淑佩昨日見記者時提及有關公共屋邨實施垃圾徵費的問題，她強調公屋租戶很守規矩，有信心屆時租戶可適應使用指定膠袋丟垃圾。至於日後會否因租戶未有使用指定垃圾袋而被額外扣分，羅則指需要待環境及生態局正式執法，觀察垃圾徵費適應期時住戶表現後再作考慮。

羅淑佩重申，只要給予公屋租戶足夠時間準備，有信心租戶可適應垃圾徵費。現階段亦有不少公共屋邨已合共配備了300部廚餘回收機。她指，有不少「街外人」會將垃圾運到公共屋邨的垃圾站，日後會透過科技去阻止此類行為，否則社會或對公屋居民有錯誤印象，以為公共屋邨垃圾房較髒亂，強調是「要還我公屋居民一個公道」；但若有租戶不用指定垃圾袋而又屢勸不改，在過了垃圾徵費的適應期後房屋署會認真執行扣分制。

研物管包底向房署實報實銷 被問及公屋住戶若未有使用指定垃圾袋，物管公司應如何處理。房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝表示，在不要求物管公司額外支出的原則底下，該署正與物管公司商討不同方案，一是傾向物管公司在幫租戶違規垃圾「包底」時，向房屋署實報實銷；二是房署每月向物管公司支付一個額度的額外費用，作「包底」違規垃圾，以節省實報實銷所產生的行政費，若超出額度亦會另外再付款予物管公司。