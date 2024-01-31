逾25萬公屋戶 4月需報資產

【本報訊】房屋署近期積極打擊濫用公屋。房屋署署長羅淑佩昨日表示，下一輪公屋資產申報將會在今年4月展開，將會涉及超過25萬在公屋住滿10年而已被納人「富戶政策」下需申報的租戶。至於首輪申報至今已收回約8.7萬份申報表，佔99.6%租戶，並已收回約330戶單位。截至去年12月31日，今年度房署共收回約2,200個單位，達上一年度數字，羅稱未知能否在本年度收回逾3,000個單位，但定必能超越上年度的回收數字。

羅表示，首輪申報仍有345戶未交表，即約0.4%人，房署會繼續跟進和審視租戶是否因特殊情況或隱衷而未能準時交表，惟其中約100個透過不同方法仍未能聯絡上的租戶，該署已啟動深入調查程序，包括密集及不同時段家訪等。若住戶蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，該署在搜集得足夠證據後，定必終止租約。

查冊揭46家庭擁港物業 羅又提到，去年底已到透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制隨機，抽選了約3萬個租戶進行查冊，覆核後發現有46個家庭證實擁有香港住宅物業，惟其中僅得6個家庭有如實申報，該署將跟進發出遷出通知書或檢控。另外在調查遲交申報表的900個住戶時，該署發現有24個家庭擁有香港住宅物業，羅強調也會跟進及發出遷出通知書。

舉報濫用公屋方面，她指計劃參考好市民獎，但獎金未必有好市民獎般多，初步構思是有意參與的人士須以實名提出舉報，專責人員會進行初步評審及面見參與計劃人士。舉報機制不會設名額限制，但不希望誘使大家互相舉報。