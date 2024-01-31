倡輪公屋津貼恒常化 領取延長至拎鎖匙日

【本報訊】關注基層住屋聯席昨日與現金津貼辦事處會面，反映基層居民申領津貼的問題。團體調查發現，截至去年9月底的過去12個月，獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.6年，但現時「現金津貼試行計劃」僅有3年資助，建議將該項於今年6月結束的計劃恒常化，同時擴大現金津貼涵蓋申領住戶其公屋編配期間，包括延長津貼時段至正式配屋「拎鎖匙」當日，減輕住戶等候配屋時的生活成本。團體又要求當局重推俗稱「N無人士」津貼。

關注團體香港社區組織協會（SoCO）於2022年11月至2023年2月作《現金津貼試行計劃中期成效調查》，有九成七領取住戶將現金津貼使用在住屋開支，近八成受訪者得以減輕租金及精神壓力，評價正面。

截至2023年9月底，獲安排上公屋的申請者平均輪候時間為5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，漫長時間令眾多輪候公屋的市民需要承擔昂貴的租金，居住葵涌的翁女士說：「我哋唔係低收入，係零收入，津貼幫到我哋好多，要繼續有！」

苦等上樓 劏房戶盼獲援 團體又指，現時現金津貼試行計劃只為已輪候公屋超過3年的人士提供現金援助，排除了未滿60歲非長者一人住戶在外。惟房屋署截至去年9月底的統計顯示，約有9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。根據社區組織協會（SoCO）於2021年的非長者單身人士獨居住屋狀況研究，接近五成受訪者輪候5年或以上時間，更有接近兩成受訪者已輪候公屋達10年或以上。遙遙無期的等待，不少申請人都感無助，大角咀劏房街坊馬女士表示：「我哋都排咗公屋好耐，但就因為唔夠老而咩都無支援，計劃可幫到我哋無咁大經濟壓力！」