房署感謝東方報道 有助追查居屋炒賣

獨家踢爆 凱樂苑清水樓轉手勁賺400萬 本報早前頭版獨家報道一宗清水樓居屋轉手勁賺近400萬元的交易，令社會嘩然。房屋委員會近日則處理了一宗轉售居屋單位個案，業主最後需全數上繳賣樓利潤。房屋署署長羅淑佩昨日出席2023年終傳媒簡報會時感謝《東方日報》，稱留意到媒體的相關報道後，當局隨即進行調查，並收回單位的出售利潤。有議員指，相關個案有助向外界釋出正面訊息，減少炒賣居屋風氣。

本報去年9月曾報道有關深水埗居屋王凱樂苑一個清水盤單位，原業主於2019年10月以442.79萬元購入，單位未補價，持貨近4年，放盤時最初開價900萬元，最後以838萬元成交，轉手帳面獲利395.21萬元離場，單位升值89%。羅昨雖未有證實該單位是否就是被當局追回賣樓利潤的單位，但她強調感謝《東方》的報道，稱有助當局追查個案，並能收回最多利潤。

被問及會否藉此做更多調查工作，收回違規單位的出售利潤，以填補房委會緊張的財政。羅指，由於此類居屋單位管理屬業主立案法團，與公共屋邨不同，房署不能突然家訪，故難以追尋此類個案，亦不會作為主要開源的手段，但如果傳媒有報道便會作出行動，展開調查。

收回出售利潤 釋訊息遏炒賣 議員梁文廣表示，現時房屋署人手資源不足，加上居屋交投並不活躍，實難以追查同類型個案，若投入人手調查每宗居屋交易亦不符合成本效益。不過，他認為今次被追回全部賣樓利潤的居屋交易個案是有力的訊息，讓市民知道居屋亦有法例監管，不應將居屋僅作炒賣用途。

梁又指，早前房委會延長居屋禁售期後，有助防止居屋丟空炒賣的情況，認為日後會更少同類型案件發生。他又建議房署可研究是否能與地產代理業界合作，若發現空置居屋作炒賣的情況，是否能有機制通知房署作出調查。