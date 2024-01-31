調查：中學生對科技業最感興趣

【本報訊】年輕人要及早作生涯規劃。有團體公布的調查結果發現，本港中學生10大感興趣行業當中，首3位分別為「電競、數碼、資訊及電訊科技」、「體育運動」及「醫護人員」，受訪者視加入科技、醫療相關工作為兩大重點行業，而隨着香港運動發展興起，體育運動成為第二大吸引同學的行業。調查結果更發現接近八成受訪者認知生涯規劃的重要性及有思考將來，但只有六成受訪者認同現時清楚方向及支援足夠。

體育醫護行業緊隨其後 獅子會於今年1月期間在網上進行「青少年人生之旅2024」職業興趣調查，訪問了731名本地中學生，調查結果顯示，10大感興趣行業分別為「電競、數碼、資訊及電訊科技」、「體育運動」、「醫護人員」、「專職醫療人員」、「小學教師、中學教師」、「文化及藝術」、「法律（律師/法律人員）」、「會計、核數」、「寵物美容、動物訓練員」、「美容及保健、化妝及髮型」，以及「經濟研究 、投資分析、數碼顧問」。

調查結果顯示，感興趣行業的主要吸引力因素依次為「發揮興趣或所長」、「有意義」、「工作有挑戰性」，而「工作較輕鬆」更比早年調查有上升趨勢，反映青少年心態有所改變。

香港中文大學教授侯傑泰認為，調查結果顯示大部分學生仍然重視關注醫療、教育、法律和會計等傳統職業領域，並對新興行業抱持樂觀態度，對在大灣區發展抱有濃厚興趣的學生感到特別鼓舞，同時鼓勵年輕人可以多接觸科技行業。